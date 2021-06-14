НАТО заявило, что открыто для диалога с Россией
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
НАТО заявило, что их концепция не направлена против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогу саммита альянса.
«Мы остаемся открыты для регулярного, сфокусированного и значимого диалога с Россией, желая взаимодействовать на основе взаимности в СРН, с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость», — говорится в публикации.
Уточнятся, что альянс готов продолжать диалог с Москвой, используя для этого совет Россия-НАТО.
Также в коммюнике говорится, что НАТО будет стремиться к конструктивным отношениям с РФ, когда ее действия это позволяют.
Ранее сообщалось, что НАТО будет пересматривать стратегическую концепцию для ответа России.
close