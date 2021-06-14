Российского посла вызвали в МИД Дании

Посла России в Дании вызвали в МИД королевства после того, как самолеты ВВС РФ якобы нарушили воздушное пространство королевства в районе острова Борнхольм 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МИД Дании.

«Тот факт, что российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Дании, является серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил для военных полетов», — заявил глава МИД королевства Еппе Куфуда.

Он добавил, что вызвал российского посла.

«Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным», — сказал министр.

Ранее министерство обороны Дании заявило, что российские самолеты якобы дважды 11 июня нарушили воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм.