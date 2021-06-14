Джонсон заявил, что в Лондоне надеются на улучшение сложных отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита НАТО заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Россией, но пока ситуация разочаровывает с точки зрения королевства, передает ТАСС.

«Когда я встречался с президентом [РФ Владимиром] Путиным, я ясно сказал ему, что мы готовы вести дела по-иному, мы готовы попробовать иметь более тесные отношения, но вы должны изменить манеру вашего поведения», — сказал премьер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита альянса станет Россия и предстоящие переговоры российского и американского президентов.

Накануне лидеры стран Группы семи (G7) — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — выступили за стабильные отношения с Россией.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать в областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в коммюнике по итогам саммита G7.