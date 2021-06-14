Байден обсудит Путина с лидерами НАТО за закрытыми дверями

Президент США Джо Байден обсудит с лидерами НАТО предстоящую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а на встречу отправится при полной поддержке альянса. Такое заявление сделал помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Белый дом.

«У него будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным», — сказал Салливан.

По его словам, американский лидер «сделает это за закрытыми дверями».

Салливан также утверждает, что в Женеву глава Белого дома отправится «при полной поддержке и солидарности ото всех союзников по НАТО».

Накануне Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом Путина «автократом».

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.