Пушков отреагировал на слова Байдена про Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине.

Ранее журналисты задали Байдену вопрос, почему российский президент не меняет позицию из-за давления Вашингтона. Глава Белого дома ответил им следующей фразой: «Он Владимир Путин».

Сенатор считает, что американский лидер дал «интересный» ответ.

«Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле «Ла Гранж» в Женеве», — заявил Пушков.

По его мнению, президент Соединенных Штатов готовится к переговорам с Путиным «очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса».

Накануне Байден сказал, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом Путина «автократом».

До этого российский президент заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.