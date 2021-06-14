В Госдуме оценили избрание нового премьер-министра Израиля

Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина прокомментировала избрание нового премьер-министра Израиля, которым стал лидер политического альянса правых израильских партий «Ямина» Нафтали Беннет, передает РИА «Новости».

Она заявила, что есть основания надеяться на то, что новый глава израильского кабмина обеспечит преемственность в вопросах внешнеполитического партнерства Москвы и Тель-Авива.

«Развитие двусторонних отношений в полной мере соответствует национальных интересам России и Израиля», — отметила парламентарий.

По словам Паниной, за 12 лет, когда израильское правительство возглавлял Беньямин Нетаньяху, отношения между двумя странами успешно развивались, разногласия и споры не мешали сотрудничеству.

Представитель Госдумы добавила, что Беннет является «консервативным» политиком, который ранее позитивно отзывался о России, а также подчеркивал необходимость сотрудничества с ней.

13 июня Беннет был избран новым премьер-министром Израиля. Кнессет (израильский парламент) проголосовал за вотум доверия новому правительству страны. 60 депутатов проголосовали за, против — 59. При этом один парламентарий воздержался.