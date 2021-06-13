Блинкен согласился с Путиным в оценке отношений России и США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что российско-американские отношения находятся низшей точке. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным», — заявил Блинкен.

Он также рассказал, что американский лидер Джо Байден в ходе встречи с российским коллегой планирует обсудить борьбу с хакерами, которые атакуют компании с целью получения выкупа.

Ранее российский лидер в ходе интервью американскому телеканалу NBC сообщил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона «находятся в низшей за последние годы точке».

16 июня в Женеве состоится встреча Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США».

Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите. При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.