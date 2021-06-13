Украинские СМИ: встреча Путина и Байдена может стать «страшным сном» для Украины

По мнению политолога, директора Института украинской политики Константина Бондаренко, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена определит, будет ли Украина выполнять минские соглашения. Об этом сообщает «Главред».

Как отметил эксперт, Байден готов встретиться с Зеленским и не игнорирует его, но при этом он дал понять, что «главные темы и позиции будут определяться на других саммитах и встречах, а потом, учитывая мировую конъюнктуру, будут решаться непосредственно с Украиной».

После саммита США могут установить для Киева срок выполнения соглашений, считает политолог.

«Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять минские договоренности», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что если Украину принудят к выполнению соглашений, она может установить более тесные контакты с Великобританией и игнорировать позицию США. Также Украина может создать региональные блоки, например, при участии Турции.

«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», — добавил Бондаренко.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин приедет в Женеву на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США».