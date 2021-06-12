Байден и Макрон обсудили политику в отношении РФ и КНР на саммите G7

Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая в ходе саммита Группы семи (G7). Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя странами, а также приверженность трансатлантическому альянсу.

В Великобритании с 11 по 13 июня проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также принимают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ранее в Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 станет одной из главных.