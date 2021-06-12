В ЛНР опровергли утверждения Киева о непричастности к гибели военных республики

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) назвала ложью утверждения украинских силовиков о том, что пять военнослужащих непризнанной республики погибли в ходе конфликта между собой, а не были убиты украинской диверсионной группой. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Иван Филипоненко, сообщает ТАСС.

По его словам, эта версия была сфабрикована Силами информационно-психологических операций (ИПСО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подразделениями ИПСО ВСУ проводится активная работа по информационному прикрытию преступления, совершенного боевиками отдельного центра спецопераций «Запад», — сказал Филипоненко.

Представитель УНМ ЛНР выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский и командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко лично отдали приказ о нападении диверсионной группы на военных ЛНР.

В непризнанной Луганской народной республике сообщили о гибели пятерых ополченцев в результате нападения бойцов диверсионной группой ВСУ. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, атака была спланирована непосредственно властями Украины. МИД самопровозглашенной республики призвал страны-гаранты Минских соглашений – Германию, Россию и Францию — убедить Киев отказаться от террора и геноцида. Вооруженные силы Украины в свою очередь отрицают причастность к данному инциденту.