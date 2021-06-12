Трамп пишет «книгу всех книг»
Полина Рутковская
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Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что работает над собственной книгой. Его слова приводит Business Insider.
«Я пишу как сумасшедий. И когда придет время, вы увидите книгу всех книг», — заявил бывший глава государства.
При этом Трамп добавил, что отклонил два предложения о сотрудничестве от «самого маловероятного из издателей». Свое решение он объяснил тем, что не хочет в настоящее время заключать такую сделку. Подробностей предложений экс-президент не раскрыл.
Кроме того, республиканец рассказал, что ведет работу над «гораздо более важным проектом», но не раскрыл дополнительной информации.
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