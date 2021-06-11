В МИД Украины заверили, что не допустят «договоренностей об Украине без Украины»
Киев не допустит договоренностей по Украине без участия Украины. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, пишет РИА «Новости».
«Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины… Мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция», - сказал Кулеба.
По словам министра, по этой причине его «абсолютно не волнует», что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден будут обсуждать на встрече в Женеве 16 июня.
Ранее Кулеба заявлял, что организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет сложно.
По его словам, для Украины первостепенной задачей на подобном саммите лидеров стран прекращение войны в Донбассе, и в таком случае Кулеба заявил, что «не пожалеет никаких сил, чтобы такая встреча состоялась».