Пушков прокомментировал обложку Time с Путиным и Байденом

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что обложка американского журнала Time с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом доказывает признание авторитета российского лидера. Об этом Пушков написал в Telegram.

«Обложка «Time» отражает то, о чем сейчас думает Байден. И еще раз говорит о роли личности и стоящей за ней страны в мировой политике... Своеобразное, но однозначное признание со стороны либерального издания веса России и ее лидера», — заявил Пушков.

Политик отметил, что на обложке «никому бы не пришло в голову» изобразить, например, украинского президента Владимира Зеленского или польского главу государства Анджея Дуду.

Ранее Time в преддверии встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина поместил этих двух политиков на обложку. На обложке изображен глава Белого дома в солнцезащитных очках. В них отражается российский лидер.