CNN: Путин и Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации президента.

«На данный момент не ожидается, что президент Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве на следующей неделе», — указано в сообщении.

Причины этого предполагаемого решения американской администрации неизвестны. Уточняется, что сама программа саммита пока не сформирована и должна быть скорректирована.

«Однако чиновники, участвующие в подготовке саммита, заявили, что, по состоянию на пятницу, никакой совместной пресс-конференции не ожидается», — заявили в администрации Байдена.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена в Женеве 16 июня.