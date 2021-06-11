Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронят на Троекуровском кладбище

Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронят в субботу, 12 июня, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в окружении ее брата, министра обороны России Сергея Шойгу.

Церемония прощания назначена на 11.00 мск. Организацией похорон занимается Министерство обороны России.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что сейчас решается вопрос об изменении графика министра обороны, который в День России должен был принимать участие в ряде торжественных мероприятий.

Лариса Шойгу скончалась 10 июня в возрасте 68 лет. Она была депутатом Госдумы от Тувы, Хакасии и Красноярского края. В Туве в связи со смертью Ларисы Шойгу 11 июня объявлен траур.

Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года, окончила Томский медицинский институт, работала врачом-психиатром в Туве и в центральной поликлинике МЧС России. В 2007 году была избрана депутатом Госдумы, работала в комитете Госдумы по контролю и регламенту.