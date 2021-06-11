В МИД Британии заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к посадке самолета Ryanair

У Лондона отсутствуют доказательства какой-либо причастности России к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Reuters.

При этом ранее глава внешнеполитического ведомства Соединенного королевства говорил, что не исключает такой возможности, поскольку ему «сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляциями попытки обвинить российскую сторону в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске. В Кремле также отвергли обвинения в причастности России к инциденту в Белоруссии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.