Россия призвала США прекратить «опасную активность» у своих границ

Применение США бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress на учениях НАТО Baltops 2021 («Балтийская операция — 2021») у границ России является провокацией и «бряцанием оружия». Соответствующее заявление посольство РФ в Вашингтоне опубликовало в своем микроблоге в Twitter.

«Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное «бряцание оружием» нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах. Призываем США коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у российских границ», — отмечается в заявлении дипмиссии.

Baltops 2021 — крупнейшие учения военно-морских сил в Балтийском море, которые проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года. Их организатором выступает Командование ВМС США в Европе. В этом году маневры состоятся с 6 по 18 июня, в них примут участие 16 стран НАТО, Финляндия и Швеция.

C 20 мая по 22 июня НАТО провело учения Steadfast Defender 21, в которых приняли участие до девяти тысяч военнослужащих.