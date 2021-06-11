В Белоруссии усомнились, что Евросоюз готов полностью реализовать резолюцию ЕП

Исполнительные власти Евросоюза вряд ли полностью реализуют на практике призывы к санкциям против Минска, которые изложены в принятой Европарламентом резолюции. Соответствующее заявление сделал директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, это спровоцирует обострение отношений с Россией, к чему Европа пока не готова.

«Надо ожидать, как это обычно у них [у ЕС] бывает в этих случаях, некоей тягомотины. То есть [какие-то ограничения] будут вводить, будут смотреть, как подействовало. Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут. Мне кажется, что пойти на большой кризис с Россией из-за Белоруссии сейчас Запад не готов», — сказал Шевцов.

10 июня по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали ввести против Минска широкий спектр персональных и экономических санкций, в том числе временно приостановить участие Белоруссии в системе SWIFT.

ЕП также призвал «изучить роль России» при расследовании инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и в случае обнаружения причастных россиян ввести в отношении них санкции.

Решение Европарламента является только рекомендацией для стран ЕС и необязательно к исполнению.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Инцидент вызвал международный скандал.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщало, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 71 человек и семь организаций.