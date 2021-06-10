Макрон назвал инцидент с пощечиной «слабоумным и жестоким»

Президент Франции Эммануэль Макрон дал оценку инциденту с пощечиной, произошедшему в Дроме. Об этом он сообщил в интервью изданию BFMTV.

Он назвал поступок «слабоумным и жестоким», подчеркнув, что этот жест «не говорит ни о чем, кроме того, что это единичный случай».

«В нашей стране были моменты очень сильной напряженности, насилия, которые мне пришлось испытать в качестве президента во время протеста желтых жилетов. Сегодня общество не в таком состоянии. Мы должны воспринимать это действие как единичный случай. Сегодня в обществе есть люди, которые в то или иное время могут проявлять насилие», — сказал он.

По его словам, в мире есть куда более существенные проблемы, связанные с насилием.

«Настоящее насилие — это когда страдают женщины, которые умирают от избиений своих партнеров. Их все еще слишком много, мы с этим боремся. Есть насилие, которому подвергаются те, кто возвращается в свои дома и подвергается нападению, это настоящее насилие, с которым я хочу, чтобы мы продолжали бороться», — подчеркнул президент Франции.

Ранее Макрон получил пощечину — президент, подойдя к ограждению вместе с охраной, хотел пожать незнакомому мужчине руку, но вместо рукопожатия получил удар по лицу. Обидчика быстро нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Инцидент произошел во время поездки главы государства в департамент Дром в рамках президентской кампании.

Напавшим на президента оказался 28-летний Дамиен Тарель. Он рассказал полиции, что изначально действовал спонтанно.