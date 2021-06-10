Путин прибудет на саммит с Байденом в день переговоров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву в день переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом — 16 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя министерства иностранных дел Швейцарии, встреча лидеров пройдет на вилле «Ла Гранж».

Ранее в Кремле и Белом доме США назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена. Главы государств, в частности, обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.

Помимо того, Женева запретила полеты беспилотников на время саммита Путина и Байдена. Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты будут изъяты полицией. Более того 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. Кроме того, 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О'Вив.

Построенная в 18 веке, вилла «Ла-Гранж» находится в середине парка площадью более 21 га, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения.