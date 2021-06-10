Байден пообещал донести до Путина, что «США вернулись»
Президент США Джо Байден заявил, что даст понять главе России Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Такое заявление политик сделал, выступая перед военными на американской базе в Великобритании. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.
«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», — сказал Байден.
Он пообещал, что будет говорить о возвращении Соединенных Штатов на всех этапах своего первого зарубежного турне.
Во время своей речи Байден также заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой и хочет более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами.
Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня. Сообщалось, что главы государств, в частности, обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.