Захарова предупредила европейцев об опасности американского «большого брата»

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Европейцам следует опасаться шпионской активности Соединенных Штатов, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Представитель МИДа напомнила, что в конце мая Европейский суд по правам человека вынес окончательное постановление по делу о краже персональных данных европейцев и слежки за ними американскими спецслужбами при поддержке Великобритании и Швеции. Эти факты вскрылись благодаря экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

Захарова добавила, что ЕСПЧ подтвердил вынесенные ранее судами иных инстанций выводы о том, что действия Вашингтона и Лондона нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человек.

«Опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского «большого брата», который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова упрекнула Евросоюз в неадекватной реакции на информацию о том, что спецслужбы Дании и США следили за европейскими политиками.