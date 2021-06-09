Европарламент призовет к санкциям против РФ из-за инцидента с самолетом Ryanair

Европарламент считает, что необходимо изучить «роль России» в ситуации с самолетом Ryanair и ввести санкции против граждан РФ, если будут обнаружены доказательства их причастности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект резолюции по Белоруссии.

«Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека», — говорится в документе.

Также европейские депутаты выразили глубокую озабоченность тем, что Москва причастна к режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко, в том числе спонсируя и поддерживая спецслужбы.

Голосование по резолюции состоится 10 июня.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.