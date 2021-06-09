В Белоруссии назвали «беззубым укусом» авиационные санкции ЕС

Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский назвал санкции Евросоюза в отношении республики «беззубым укусом». Об этом пишет РИА «Новости».

«Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, - это такой «беззубый укус»… Вроде неприятно и брезгливо, но не больно», — сказал Сикорский.

По его словам, ограничения вредят стране, но в то же время ситуацию нельзя назвать катастрофической — обстановку можно сравнить с 2020 годом, когда мир переживал кризис, который начался из-за коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден подписал постановление о продлении на год действия американских санкций, которые Вашингтон ранее ввел против властей Белоруссии. Решение было принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в котором 23 мая летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.