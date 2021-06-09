Жириновский призвал посадить мужчину, ударившего Макрона

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое возмущение действиями хулигана, ударившего президента Франции Эммануэля Макрона.

Политик назвал пощечину французскому лидеру «отвратительным поступком» и призвал строго наказать напавшего на президента.

«Должность главы государства священна - это символ самой страны. И поэтому любой удар или оскорбление президента - это удар по всей Франции. Рассчитываем на самое строгое наказание для этого негодяя, скорее всего, это будет 10 лет лишения свободы», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

8 июня Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время поездки в департамент Дром в рамках президентской кампании. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности. Они взяли мужчину за руки и оттеснили от Макрона.