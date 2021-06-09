Байдена «атаковала» цикада

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед вылетом в Европу «атаковала» цикада, видеозапись публикует Washington Post.

На кадрах видно, как американский лидер потирает шею, после чего идет в сторону оператора.

«Следите за цикадами, мне только что попалась одна. А я ей», — предупреждает Байден журналистов.

Кроме того, цикады заполнили двигатели самолета, который должен был доставить в Европу американских журналистов, освещающих поездку главы государства. Вылет пришлось отложить на несколько часов.

В мае текущего года на несколько американских штатов напали миллиарды цикад. Насекомые наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. При этом ожидающееся потепление на большой части восточного побережья США должно спровоцировать увеличения количества цикад.