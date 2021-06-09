Посольство РФ подтвердило, что россиянин был арестован в Швейцарии по запросу США

Посольство России подтвердило, что россиянин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Станислав Смирнов, пишет РИА «Новости».

«Мы подтверждаем факт задержания в марте нынешнего года в Швейцарии российского гражданина по экстрадиционному запросу США. С самого начала к нему был организован консульский доступ», — сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что посольство и генеральное консульство поддерживает связь с россиянином и его адвокатом. По его словам, права задержанного не нарушаются.

До этого официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер сообщила, что в Швейцарии арестовали гражданина России Владислава Клюшина по запросу США. Российский гражданин обвиняется в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Пока решение об экстрадиции Клюшина может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде — суде последней инстанции.