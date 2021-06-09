Эксперт назвал причину резкого снижения веса Ким Чен Ына

Значительное похудение после последнего появления на публике лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть связано с проблемами со здоровьем, заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов.

«У молодого человека наследственный диабет, который способствует набору веса. У Ким Чен Ына диабет был в очень тяжелой форме, и он был вынужден носить специальную обувь. К этому добавляются гипертония и стресс на работе: Ким производит впечатление человека, который очень серьезно относится к обязанностям руководителя страны», — сказал эксперт.

Он также объяснил, что временное исчезновение северокорейского лидера из публичного поля связано с регулярными медицинскими обследованиями, которые вынужден проходить глава КНДР.

«Можно обратить внимание на то, что он периодически, где-то раз в год, на три-четыре недели пропадает с публики, при этом продолжая работать с письмами и документами. Как я понимаю, именно в такие летние месяцы он проходит медицинские обследование. Когда в прошлом году в апреле Ким так же на время исчез, была паника и куча фальшивых слухов о том, что он при смерти», — рассказал Асмолов.

Ранее в сети появились кадры первого за месяц появления на публике Ким Чен Ына, на которых видно, что северокорейский лидер значительно потерял в весе.