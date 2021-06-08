США продлили санкции против Белоруссии

Президент США Джо Байден подписал постановление о продлении на год действия американских санкций, которые Вашингтон ранее ввел против властей Белоруссии. Об этом сообщает Белый дом.

В соответствующем документе сказано, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». По словам американского лидера, они также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии».

Также в постановлении отмечается, что в республике наблюдаются «нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями людей, а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями».

Глава Белого дома добавил, что в связи с этим он продлил действие ограничительных мер на 1 год.