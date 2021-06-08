Блинкен отверг заявление Зеленского о том, что США заранее не уведомили Киев по Nord Stream 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон заранее не сообщил Киеву о своем недавнем решении отказаться от введения санкций против оператора проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона поделились с официальными представителями Украины своим намерениями, касавшимися трубопровода.

«Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», — сказал Блинкен.

Ранее Зеленский заявил, что он и другие люди на Украине «очень неприятно удивились» отказу Соединенных Штатов ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG. Он также выразил недоумение, что США не поставили заблаговременно Киев в известность о своем решении отказаться от от использования ограничительных мер против этой компании, которая реализует проект «Северный поток — 2».

До этого стало известно, что Вашингтон откажется от санкций против Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.