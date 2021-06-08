Пашинян объяснил поражение Армении в Карабахе тем, что «Бог отвернулся» от страны

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил мнение, что поражение во время прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе произошло, поскольку от республики «отвернулся Бог», сообщает издание «Sputnik Армения».

По словам главы кабмина, у поражения Еревана были политические, военные, геополитические, экономические, морально-политические причины.

Он также считает, что на неудачу Армении повлияло то, что «Бог отвернулся от нас так, как говорится в 12-м Псалме».

Политик процитировал отрывок Псалма: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?».

И. о. премьера отметил, что армяне в полной мере не наслаждались «раем».

«Мы живем в райском саду, Эдеме, большая часть которого не обработана», — сказал Пашинян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.