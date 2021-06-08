МИД России обвинил Зеленского в саботаже Минских соглашений

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всеми силами [саботирует]. Стремясь сохранить санкции, которые были введены западом против России», — сказал он.

По его мнению, изменение места переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которого добивается Украина, никак не отразится на нежелании Киева выполнять соглашения.

Ранее Зеленский заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Свою инициативу он объяснил тем, что нормандский формат сконцентрирован на переговорах по Донбассу, его участники не обсуждают вопросы Крыма, российского газопровода «Северного потока – 2» и гарантии безопасности Украины.

Ранее украинский лидер призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства, создав формат, параллельный нормандскому. Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса.