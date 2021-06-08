Пашинян предложил Алиеву обменять своего сына на всех пленных в Азербайджане

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые по-прежнему находятся в плену. Такое заявление он сделал, отвечая на слова бывшего президента республики Сержа Саргсяна, пишет «Sputnik Армения».

Политик делегировал полномочия вести переговоры по данному вопросу Саргсяну и экс-главе Армении Роберту Кочаряну.

«Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — сказал Пашинян.

Он отметил, что это заявление не было сделано на эмоциях. Глава кабмина также назвал Саргсяна сутенером. По его словам, оба вышеназванных политик смогут «заработать» на этой «купле-продаже» граждан «несколько тысяч долларов».

«Вашему корыту это будет как раз к месту», — подчеркнул Пашинян.

И. о. премьера добавил, что ждет от Саргсяна и Кочаряна официального ответа на предложение.

Ранее в мае Пашинян заявил, что на территории Армении остаются 500-600 азербайджанских военных.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.