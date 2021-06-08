Госсекретарь США поучаствует во встрече Байдена и Путина

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен присоединится к зарубежной поездке американского президента Джо Байдена и вместе с ним встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщили на сайте государственного департамента США.

«Он примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», — отмечается в сообщении.

Планируется, что Блинкен будет сопровождать Байдена на саммите НАТО 14 июня и на саммите США-ЕС 15 июня. Встречи пройдут в Брюсселе.

Путин и Байден планируют встретиться 16 июня.

В Белом доме США отмечали, что между главами государства будет «сложный разговор» в связи с разными позициями Вашингтона и Москвы по ряду вопросов.

Ранее в США заявили, что Байден едет на встречу с Путиным «с позиции силы». По словам советника президента Джейка Салливана, странам нужно прорабатывать множество вопросов, лучшим способом для этого является встреча двух лидеров.