Белоруссия может запретить въезд воевавшим на Донбассе украинцам

Суд в Волынской области вынес приговор бывшему украинскому военному, который пытался незаконно доставить в Белоруссию другого украинца, которому отказали во въезде. Об этом пишет «Страна.ua».

В документе утверждается, что мужчина пытался пересечь границу Белоруссии в обход пропускных пунктов, потому что ранее белорусские пограничники отказали ему во въезде. Они заявили, что украинский граждан «нес угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Украины, в частности в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины».

Таким образом, Белоруссия может запретить въезжать на свою территорию украинцам, которые служили в ВСУ или участвовали в действиях на Донбассе, отмечает издание.

Ранее офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич обеспечивал транзит граждан, желающих воевать на Донбассе за Украину.

3 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Позже ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.