Пресс-секретарь Лукашенко пообещала много «интересного» о канале NEXTA

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в ближайшее время будет обнародовано много «интересного» о признанном в стране экстремистском Telegram-канале NEXTA, в частности детали о его финансировании. Об этом пишет РИА «Новости».

«Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего «интересного». Чуть позже», — сказала она.

В четверг, 3 июня, белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал интервью с арестованным в Минске Протасевичем. В нем он рассказал о некоем российском олигархе, конкуренте бизнесмена Михаила Гуцериева, компания которого регулярно перечисляла NEXTA деньги. При этом Протасевич предположил, что в обмен на финансирование Telegram-канал публиковал материалы по заказу неназванного российского бизнесмена.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут разъяснений слов Протасевича об источнике финансирования.