Стала известна дата телефонного разговора Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор в понедельник, 7 июня. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк, пишет РИА «Новости».

«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», — сказал Подоляк.

По его словам, в первую очередь политики будут обсуждать ситуацию на восточной границе Украины, а также отношения Киева и Москвы.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме передумали устраивать встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров были отсрочены из-за смены руководства «Нафтогаза» (украинская госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа). Также источник портала в Белом доме рассказал, что в администрации Байдена обеспокоены тем, что этот шаг ведет к отказу украинского президента от усилий по борьбе с коррупцией.