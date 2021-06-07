В Кремле не следили за отъездом Гудкова из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отъезд из России бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова.

«Нет, мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова. Если это законный выезд, то он может прекрасно выехать, вернуться или не вернуться в страну – это абсолютно свободный процесс», — заявил Песков.

Ранее Гудков заявил, что его отъезд из России временный. По словам политика, он покинул Россию для того, чтобы минимизировать риски для своих близких. Он подчеркнул, что решение далось ему с трудом. Он добавил, что в Москве остались его супруга и ребенок, а сам он уехал, чтобы не создавать проблем в том числе и для своей тети Ирины Ермоловой.

Подробности дела Гудкова – в материале «Газеты.Ru».