Поклонская рассказала, что на новой работе будет развивать свои аккаунты в соцсетях

Экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская, снявшая свою кандидатуру с праймериз «Единой России», в интервью «Газете.Ru» рассказала, что в дальнейшем планирует развивать свои профили в социальных сетях, через которые граждане смогут обратиться к ней напрямую.

«Неважно, на какой должности, в каком месте я буду работать дальше. Все равно я людей никогда не оставлю и буду помогать. Ко мне можно будет обратиться в любом случае. Мои соцсети, все мои публичные каналы не закрываются, а наоборот — будут развиваться. Поэтому я общение с гражданами не прекращаю», — сказала Поклонская.

Она добавила, что отказалась от участия в предварительном голосовании партии в связи с планами сменить место работы.

Полный текст интервью Натальи Поклонской — в материале «Газеты.Ru».