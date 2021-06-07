Axios: Белый дом передумал приглашать Зеленского на встречу с Байденом

В Белом доме передумали устраивать встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Соединенных Штатов.

Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров были отсрочены из-за смены руководства «Нафтогаза» (украинская госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа).

Также источник портала в Белом доме рассказал, что в администрации Байдена обеспокоены тем, что этот шаг ведет к отказу украинского президента от усилий по борьбе с коррупцией.

Ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с главой США Джо Байденом до саммита Россия — Соединенные Штаты, который должен пройти в Женеве 16 июня.

В Белом доме сообщали, что американский лидер намерен поднять тему Украины на предстоящих переговорах в Женеве.

Во время телефонных переговоров с украинским коллегой в апреле Байден подтвердил «неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму», сообщали в Белом доме.