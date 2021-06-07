Япония продолжит переговоры с Россией по заключению мирного договора

Секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что правительство страны продолжит консультации с Россией по проблеме мирного договора. Об этом он сообщил на регулярной пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы в курсе ответа президента [Владимира] Путина на вопрос журналиста… Мы воспринимаем эти слова как подтверждение готовности продолжить переговоры по заключению мирного договора и планируем продолжить плотные переговоры на основе нашей базовой позиции — решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил он.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что решение проблемы Курильских островов возможно лишь при президентстве Владимира Путина.

Сам Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума (ПМЭФ), заявил, что СССР и Россия никогда не соглашались передать Японии четыре острова из южно-курильской гряды.

Россия и Япония не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания — вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды.