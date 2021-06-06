Самолет вице-президента США вынужденно вернулся на военную базу

Самолет вице-президента США Камалы Харрис вынужденно вернулся на военную базу Эндрюс в штате Мэриленде через полчаса после вылета, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря вице-президента Симону Сандерс.

По слова представительницы Харрис, причиной посадки стала техническая неисправность самолета.

«Это технический вопрос. Нет никаких серьезных проблем с безопасностью», — заверила Сандерс.

Она добавила, что вице-президент продолжит свое путешествие на другом самолете.

На 7 и 8 июня у Камалы Харрис запланированы визиты в Мексику и Гватемалу. В рамках своей первой зарубежной поездки на посту вице-президента она намерена обсудить проблему массовой эмиграции в США через американо-мексиканскую границу.

Ранее федеральные агенты Секретной службы США задержали жительницу Флориды, угрожавшую убить вице-президента Харрис.