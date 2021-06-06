Самолет вице-президента США вынужденно вернулся на военную базу

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Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
Камала Харрис во время выступления на Национальном съезде демократической партии, 2012 год
J. Scott Applewhite/AP

Самолет вице-президента США Камалы Харрис вынужденно вернулся на военную базу Эндрюс в штате Мэриленде через полчаса после вылета, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря вице-президента Симону Сандерс.

По слова представительницы Харрис, причиной посадки стала техническая неисправность самолета.

«Это технический вопрос. Нет никаких серьезных проблем с безопасностью», — заверила Сандерс.

Она добавила, что вице-президент продолжит свое путешествие на другом самолете.

На 7 и 8 июня у Камалы Харрис запланированы визиты в Мексику и Гватемалу. В рамках своей первой зарубежной поездки на посту вице-президента она намерена обсудить проблему массовой эмиграции в США через американо-мексиканскую границу.

Ранее федеральные агенты Секретной службы США задержали жительницу Флориды, угрожавшую убить вице-президента Харрис.