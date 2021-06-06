Глава МИД Чехии заявил, что отношения с Россией находятся в сложной фазе

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил в эфире телеканала CNN Prima News, что отношения между Москвой и Прагой находятся в сложной фазе. Об этом сообщает ТАСС.

«Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, — иллюзорное представление», — сказал Кулганек.

При этом министр подчеркнул, что рассматривать перспективы взаимодействия России и Чехии необходимо. Он добавил, что на следующей неделе собирается обратиться к председателям всех представленных в парламенте политических партий с просьбой о назначении экспертов по вопросам внешней политики. Также Кулганек пообещал организовать в МИД закрытые круглые столы на тему чешско-российских отношений.

Глава министерства пояснил, что Чехия перед парламентскими выборами, которые пройдут в октябре, нуждается в выработке ведущими политическими субъектами республики единой позиции по данной проблеме.

Ранее в российском МИД назвали неуклюжими попытки Праги обвинить Москву в разрушении отношений.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.