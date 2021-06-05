Сенатор оценил идею японского депутата решить вопрос Курил при Путине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что вопрос о принадлежности Курильских островов должен быть снят с повестки дня. Об этом сообщает РБК.

«Я считаю, что, действительно, речь надо вести прежде всего о заключении мирного договора. А что касается Курильских островов, то с учетом внесения поправок в Конституцию Российской Федерации этот вопрос вообще должен быть снят с повестки дня», — сказал Цеков.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что решение проблемы Курильских островов возможно лишь при президентстве Владимира Путина.

Сам Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума (ПМЭФ), заявил, что СССР и Россия никогда не соглашались передать Японии четыре острова из южно-курильской гряды.

Россия и Япония не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания — вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды.