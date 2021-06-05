В Белоруссии назвал санкции против «Белавиа» рейдерским захватом рынка

Директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал «рейдерским захватом» санкции, введенные Европой против страны в авиационной сфере. Такое мнение он высказала в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, в настоящее время «идет процесс удушения» республики при помощи ограничительных мер. «Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании («Белавиа» — «Газета.Ru»), которая вообще не участвовала в этих событиях. И те меры в отношении «Белаэронавигации» (предприятие по аэронавигационному обслуживанию – «Газета.Ru»)… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать?» — сказал Сикорский.

Ранее стало известно, что США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.

Также сообщалось, что саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.