Путин: поправки в Конституцию РФ не помешают диалогу по мирному договору с Японией

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума (ПМЭФ), заявил, что поправки в Конституции России о запрете на отчуждение территорий, не помешают диалогу с Японией.

«Да, у нас внесены изменения в Конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности», — заявил Путин.

Ранее в Японии пообещали вести «упорные» переговоры с Россией по мирному договору и Курилам.

Россия и Япония не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания — вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды.