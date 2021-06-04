НАТО считает необходимым построить лучшие отношения с Россией

НАТО верит в диалог с Россией, так как считает важным построение лучших отношений с Москвой. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления с речью «НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее». Мероприятие транслировалось в формате онлайн Германским советом по международным отношениям и Институтом Брукингса.

«Мы верим в диалог с Россией, частично потому, что нам нужно построить лучшие отношения с РФ, так как она является нашим соседом», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что альянс будет и дальше применять двойной подход в отношениях с Россией.

«Я убежден, что мы продолжим придерживаться нашего двойного подхода — сдерживание и диалог, потому что нам нужен диалог, чтоб обсуждать разногласия», — добавил он.

Однодневный саммит НАТО пройдет в очном режиме 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В ходе встречи будет утверждена инициатива «НАТО-2030», которая заменит устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывающую «новые угрозы». Также будет намечена работа на ближайшие 10 лет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Североатлантический альянс нарушает заключенные договоренности.