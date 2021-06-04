ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии

Евросоюз запретил выполнять рейсы авиакомпаниям Белоруссии в воздушном пространстве сообщества. Кроме того, будет введен запрет на посадку белорусских самолетов в европейских воздушных гаванях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов», — уточнили в организации.

Ранее Бельгия закрыла воздушное пространство для самолетов Белоруссии. Соответствующее решение было принято на основании предложения вице-премьера, министра транспорта Бельгии Жоржа Жилькине.

24 мая страны ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли решение о запрете полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве. В результате были рекомендации европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента, который связан с вынужденной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Самолет, который следовал из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Находившийся на рейсе основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан.

Накануне правительство ФРГ осудило трансляцию интервью с Протасевичем.