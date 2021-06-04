Минск обратится в ООН для оценки правомерности санкций ЕС

Федерация профсоюзов Белоруссии обратится в Международный суд ООН для того, чтобы получить правовую оценку санкций со стороны Евросоюза. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда, сообщает »БелТА».

По его словам, резолюции ООН подчеркивают, что ни одно государство не может применять ограничительные принудительные меры, в том числе санкции.

«Евросоюз полностью игнорирует это требование. И все решения о введении санкций аргументирует внутренними документами. Если бы эти документы касались исключительно стран Евросоюза, это один вопрос. Но они затрагивают интересы других государств, не входящих в Евросоюз. И, следовательно, в этом случае должны действовать нормы международного права. Поэтому мы инициируем иск в Международный суд ООН для того, чтобы была дана правовая оценка правомерности таких документов», — заявил Орда.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.