Белорусский депутат сравнил синяки Протасевича со следами от секс-игр

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что следы на запястьях Романа Протасевича не говорят о пытках, поскольку такие синяки свойственны всем, на кого надевали наручники.

В беседе с «Газетой.Ru» Гайдукевич предположил, что следы на руках Протасевича могли остаться после задержания в аэропорту Минска 23 мая.

«Что касается ран на руках, то смешно это все, он сам смеется. Сейчас вышел «Посткриптум Маркова», он там смеется, что сейчас скажут, что ему сыворотку правды вкололи. Наручники, если любой человек на себя наденет, то на коже останутся следы. Даже если вы сексом будете заниматься, у вас будут небольшие следы. Это все пройдет. Естественно, когда его задерживали, ему могли надеть наручники, даже если сильно не затянуть — останутся следы», — сказал Гайдукевич.

3 июня в эфире белорусского государственного телеканала «ОНТ» в программе «Марков. Ничего личного» показали интервью основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, в котором он заявил о признании своей вины и о том, что он «уважает» белорусского президента Александра Лукашенко.

После интервью отец Протасевича рассказал журналистам, что перед беседой его сына могли пытать, о чём говорят следы от наручников. Об этом же «Газете.Ru» заявили в штабе Тихановской.